أعلنت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويناقش خلال المؤتمر:

الأوضاع العالمية

المؤشرات الوبائية

مستجدات اللقاح

أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا

أبرز الإحصائيات الصحية

كما يتحدث صالح إبراهيم الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي: