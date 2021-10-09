أعلنت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.
ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويناقش خلال المؤتمر:
- الأوضاع العالمية
- المؤشرات الوبائية
- مستجدات اللقاح
- أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا
- أبرز الإحصائيات الصحية
كما يتحدث صالح إبراهيم الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي:
- اشتراط الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا لاستخدام وسائل للنقل العام
- أبرز البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة
- الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
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