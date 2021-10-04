قتل أمس الأحد في حادث سير مروع رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس، الذي عاش تحت حماية الشرطة منذ 2007، إثر تهديدات بالقتل لتناوله النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في رسوم كاريكاتورية مسيئة.

وقتل الرسام البالغ 75 عاماً مع رجلي شرطة كانا معه بعد اصطدام سياراتهم بشاحنة، وفق الشرطة السويدية.

حادث تصادم مروع

وقال متحدث باسم الشرطة: يحقق في الحادث مثل أي حادث سير آخر. لكن لأن الأمر يتعلق أيضاً بمقتل شرطيين، كلف قسم خاص في مكتب المدعي العام بالتحقيق.

ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، واشتعلت النار بالمركبتين، وأمكن إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.

وأشار بيان للشرطة إلى أن سبب الحادث ليس واضحاً.

كان يخضع لحماية الشرطة

وقالت رئيسة الشرطة الإقليمية كارينا بيرسون: “توفي الذي كنا نقدم له الحماية مع اثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها”.

وخضع فيلكس لحماية الشرطة منذ أن أثار أحد رسومه الكاريكاتورية الذي تضمن إساءة للنبي محمد في 2007 غضب المسلمين حول العالم.