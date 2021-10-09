أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.

وندد التحالف باستمرار محاولات الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.