أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران .

وكان التحالف قد أكد وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار نتيجة استهدافه مساء يوم الجمعة الموافق (08 أكتوبر 2021م) بطائرة مسيّرة ومفخخة من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران فيما نتج أيضاً عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

وأضاف العميد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .