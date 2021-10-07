أعلن تحالف دعم الشرعية أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمّر طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقت باتجاه خميس مشيط.
وشدد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الانتهاكات والمحاولات العبثية.
أعلن تحالف دعم الشرعية أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمّر طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقت باتجاه خميس مشيط.
وشدد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الانتهاكات والمحاولات العبثية.
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