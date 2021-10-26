أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مدينة نجران.

تعامل بحزم:

قال التحالف: إنه سيتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية.

وتابع أن عمليته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

استهداف مطار أبها:

وأعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وتواصل الميليشيا الإرهابية محاولة استهداف مطار أبها الدولي، في جرائم حرب تعرض حياة المدنيين المسافرين للخطر.

ويتخذ التحالف الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.