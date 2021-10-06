افتتح رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أعمال الاجتماع التحضيري الـ24 لوكلاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقاعة المؤتمرات بفندق جراند ميلينيوم جازان بالمدينة الجامعية.

الخروج بتوصيات تحقق التكامل والتعاون :

ورحب رئيس جامعة جازان بوكلاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي؛ مثمنًا لهم المشاركة في الاجتماع التحضيري؛ ومؤكدًا على أهمية الخروج بتوصيات تحقق التكامل والتعاون وتجاوز التحديات لإعداد إنسان المستقبل.

فيما رأس وكيل جامعة جازان الأستاذ الدكتور محمد بن علي معشي الاجتماع التحضيري بحضور وكلاء الجامعات الخليجية ومنسوبي الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وجرى خلاله استعراض ومناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها مناقشة البيان الختامي لقرارات المجلس الأعلى وإعلان العلا للدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، والبيان الختامي، وإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون.

جهود دول مجلس التعاون في مجال التعليم :

كما ناقش الاجتماع قرارات لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون، والتعاون الدولي، وسبل مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجدة وجهود دول مجلس التعاون في مجال التعليم.

كما ناقش المجتمعون قاعدة المعلومات الخليجية (جسر) ومنصة التواصل الإلكتروني، ولجان العمل المشترك، وجائزة لجنة رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، والندوة الحادية عشرة للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.

المعرض المصاحب :

وتجول وكلاء الجامعات في المعرض المصاحب الذي أعده طلبة الجامعة، حيث استمع الضيوف من طلبة الجامعة لشرحٍ موجزٍ عن محتويات المعرض الذي تضمن عرضًا بأهم المبادرات والمنجزات التي حققتها الجامعة في مختلف المجالات، وأعربوا عن إعجابهم بما اطلعوا عليه من إنجازات متنوعة في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وفي نهاية الجولة التقطوا الصور التذكارية بهذه المناسبة.