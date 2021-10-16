أعلنت شركة نيوم NEOM عن نتائج واعدة لعملياتها للبحث والاستكشاف بمنطقة جزر شمال البحر الأحمر.

وحسب موقع سياست، الشركة نجحت بالتعاون مع شركة البحث والاستكشاف البحرية OceanXplorer في اكتشاف فصائل جديدة لمخلوقات بحرية لم تعرف من قبل بالمنطقة الشمالية من البحر الأحمر.

عملية الـ 6 أسابيع

ووفق الموقع، هذا المشروع البحثي لاستكشاف الأعماق، استمر لمدة 6 أسابيع كاملة، شملت عمليات بحث واستكشاف متقدمة، وعمليات بحث وفق النظم البيئية البحرية، والكائنات البحرية الضخمة، وتضمنت بحوثات في أحواض المياه المالحة، وعمليات رعاية للشعاب المرجانية وتجديدها.

أكثر من 12 فصيلة جديدة

وبحسب مصادر محلية، ذكر الموقع أن الفريق البحثي، عثر في مركزين من البحث على كائن حبار عملاق، لم يسبق أن اكتشفت فصيلته من قبل في هذه المنطقة.

كما اكتشف الفريق البحثي بهذه المهمة 12 فصيلة من الكائنات البحرية العملاقة في مياه مشروع مدينة “نيوم”، شملت فصائل تتبع أسماك القرش والحيتان والسلاحف وأبقار البحر والدلافين، إلى جانب 341 فصيلة من الأسماك صغيرة الحجم.

إنجازات مهمة في نيوم

وأدلى نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم تصريحات نقلها موقع سياست، وصف خلالها ما حققه هذا المشروع البحثي بالإنجازات الهامة، وقال “مجهودات البحث نتج عنها هذه الإنجازات الهامة، باكتشاف فصائل كائنات بحرية لم يسبق أن استدل عليها من قبل”، وتابع “بالإضافة لتحقيق اكتشافات علمية غير مسبوقة”.

طاقم البحث

وتضمن فريق عمل المشروع البحثي بالقرب من مشروع مدينة نيوم، 30 عالم محيطات وباحثاً دولياً، بالإضافة لـ 4 خبراء تابعين لنيوم، و 5 من ضمن الفريق البحثي تابعين لوزارة البيئة، ووزارة الزراعة والمياه و جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

كما تضمن الفريق 11 خبيراً من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، وخبيران من قناة ناشونال جيوجرافيك.