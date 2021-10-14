أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالمستوى الذي يُقدمه الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

الأخضر يتجاوز الصين ويتصدر مجموعته

وواصل المنتخب السعودي لكرة القدم تألقه وتجاوز عقبة الصين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، لينفرد الأخضر بصدارة مجموعته بالعلامة الكاملة.

الآسيوي يُشيد بالمنتخب السعودي

وأثنى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي بأداء لاعبي الأخضر الصاعدين، ما ساهم في تحقيق المنتخب لانتصارات متتالية، وقال: “منتخب السعودية يواصل التقدم بثقة”.

وتابع: “في ظل غياب نجم خط الوسط سالم الدوسري، نجح سامي النجعي البالغ من العمر 24 عاماً في تأكيد أنه من النجوم الصاعدين بقوة في السعودية، حيث افتتح التسجيل للفريق بعد مرور 15 دقيقة، ثم أضاف الهدف الثاني إثر تمريرة عرضية من زميله سلطان الغنام”.

وأضاف في تقريره عن الأخضر: “ورغم أن المنتخب الصيني قلص الفارق عبر هدف آلان، إلا أن البديل فراس البريكان تمكن من إضافة الهدف الثالث لأصحاب الأرض، وبعد ذلك سجل الصينيون هدفاً ثانياً لم يكن كافياً لتعديل النتيجة.

واختتم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريره قائلًا: “بهذا الانتصار رفع منتخب السعودية رصيده إلى 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، ليصبح الفريق الوحيد الذي يمتلك العلامة الكاملة بعد مرور 4 جولات”.