توقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تألق سلطان الغنام مع المنتخب السعودي الأول في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

6 لاعبين يتوقع تألقهم بالتصفيات:

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن اللاعبين المتوقع توقعهم وأن يقوموا بدور كبير في مباريات الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الثانية الشهر الجاري، على أن يتم التصويت حتى مساء يوم غد الخميس.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بجانب سلطان الغنام، كلًّا من؛ الأسترالي إيدين هروستيتش، العماني خالد الهاجري، الياباني تاكومي مينامينو والفيتنامي نغوين تيان لينه، بالإضافة إلى الصيني وو لي.

الغنام يخطف الأنظار:

وتحدث الآسيوي في تقريره عن نجم الأخضر، قائلًا: “أثبت الظهير للمنتخب السعودي سلطان الغنام نفسه كواحد من أهم اللاعبين في مركزه في القارة، حيث فرض نفسه مكان زميله محمد البريك ضمن التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب هيرفي رينارد وأصبح هو اللاعب الأساسي في صفوف الأخضر”.

وتابع: “تألق اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا مع فريقه النصر عندما وصل إلى قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2020، ويستمر في ذلك حيث يخوض ربع نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة على التوالي”.

وواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريره قائلًا: “وقد أخذ الغنام هذا التألق إلى منتخب بلاده. أيضًا، قدم تمريرتين حاسمتين وصنع 13 فرصة بالفعل مع السعودية في هذه التصفيات حتى الآن”.