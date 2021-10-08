وجد عشاق القصص المصورة الكلاسيكية للأبطال الخارقين “سوبر مان، والرجل الوطواط، والبرق” ضالتهم في جناح “دار الثقافة- بيروت” المشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب المقام في واجهة الرياض خلال الفترة (1- 10 أكتوبر الجاري)، والتي وفرت العديد من النسخ الأصلية القديمة، إضافة إلى مجموعات أخرى تمت إعادة طباعتها بشكل حديث مع المحافظة على طابعها القديم.

نوادر القصص:

وكشف أيمن عبدالواحد، مدير مبيعات “دار الثقافة- بيروت”، عن طريقته في الحصول على نوادر القصص المصورة الكلاسيكية، والتي يحصل عليها من خلال شرائها من بعض المقتنين لها بعد عمليات بحث مضنية في أكثر من دولة عربية، ومنها مصر وسوريا والعراق، ولبنان.

مكتبات خاصة:

وأشار إلى أنه يتفاجأ في بعض الأحيان بوجود مكتبات خاصة معروضة للبيع من بعض جامعي النوادر أو الورثة، حيث تحتوي على مجلدات ومجلات جديدة ومغلفة بأكياسها البلاستيكية ومركونة في زوايا النسيان.