أعرب نجم فريق النور، مصطفى العليوات عن حزنه لتوديع منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2021″، بعد الخسارة اليوم في الدور ربع النهائي.

🎙 مصطفى العليوات لاعب النور @AlNoor_SC | مباراة متوسطة المستوى وسيئة بالنسبة للنور .. السبب يعود لعدم تأقلم اللاعبين الاجانب 🤾🏻‍♂️#سوبر_جلوب_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/tRxmQirhxM — الاتحاد السعودي لكرة اليد (@sahfksa) October 6, 2021

النور يودع سوبر جلوب 2021

ولعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي النور ضد نظيره بينيروس، واتسمت المباراة بالقوة والندية، إلا أن الفريق البرازيلي تمكن من تحقيق الفوز بفارق هدف وحيد بنتيجة 34/ 33، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد الفوز على النور اليوم، ينتظر الفريق الأول لكرة اليد بنادي بينيروس البرازيلي الفريق الفائز من مباراة برشلونة الإسباني ضد الزمالك المصري، لمواجهته ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة سوبر جلوب 2021.

العليوات يؤكد أن عدم تأقلم الأجانب سبب الخسارة

وتحدث العليوات عن أسباب خسارة فريق النور في ربع نهائي سوبر جلوب 2021، قائلًا: “المواجهة تباينت فنيًا بين متوسطة وسيئة بالنسبة لنا، وهذا الأمر يعود إلى عدم تأقلم المحترفين مع باقي الفريق”.

وتابع: “المحترفون لم يشاركونا سوى في تمرين واحد، وأول مباراة في البطولة تكون صعبة، خصوصًا في ظل عدم انسجامهم مع المجموعة، وهذا الشيء كان واضحًا خصوصًا في الشوط الأول”.

وواصل مصطفى العليوات تصريحاته بعد المباراة قائلًا: “في الشوط الثاني حاولنا العودة إلى المباراة، وتمكنا من صناعة العديد من الفرص، لكن الحظ لم يقف إلى جانبنا، والحمد لله على كل حال”.

واختتم العليوات تصريحاته قائلًا: “نشكر الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية في تنظيم هذه البطولة.. التنظيم رائع ومميز، وهذا ليس غريبًا على السعودية التي نظمت أحداثًا كبرى عدة”.