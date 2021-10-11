اختتم الأخضر الأولمبي استعداداته لمواجهة نظيره الأردن، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات نهائيات بطولة اتحاد كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا.

الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة الأردن:

وأجرى لاعبو الأخضر، صباح اليوم، تدريباتهم حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى؛ والتي شاركت في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًّا في المسبح، في حين احتضنت الصالة الرياضية في مقر إقامة البعثة مران المجموعة الأخرى.

وفي الحصة المسائية التي أقيمت على ملعب نادي القادسية، أدت المجموعة الأولى مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا في مربعات مصغّرة، قبل أن يختتم المدير الفني سعد الشهري الحصة التدريبية بمران ترفيهي.

المنتخب السعودي يواجه الأردن في النهائي:

ومن المقرر أن يواجه الأخضر نظيره الأردني في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، مساء يوم الثلاثاء، وذلك بعد فوز المنتخب السعودي على العراق بهدف، فيما تمكن النشامى من خطف بطاقة التأهل عقب فوزه على سوريا بخماسية.

ويأمل المنتخب السعودي الأولمبي، بقيادة مدربه سعد الشهري، في مواصلة التألق بمنافسات بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، وخطف اللقب في ظل الدعم الجماهيري الذي يحظى به.