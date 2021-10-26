خاض الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري حصة تدريبية، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة نظيره الأوزباكستاني.

الأخضر يختتم استعداداته

ومن المقرر أن يفتتح الأخضر مواجهاته في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بلقاء أوزبكستان على ملعب باختاكور، عند الساعة الواحدة ظهر يوم غد الأربعاء.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، المران الجماعي اليوم على ملعب نادي باختاكور، وطبقّ الشهري مرانًا تكتيكيًا نفذ من خلاله الخطة المتوقع تنفيذها في مواجهة أوزبكستان.

على الجانب الآخر، عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة لمباريات المجموعة اجتماعًا تنسيقيًا بحضور مديري المنتخبات المشاركة، نوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية، وتم اعتماد الطقم “الأبيض” خلال مباريات الأخضر في التصفيات.

قائمة المنتخب السعودي في التصفيات

وضم سعد الشهري 23 لاعبًا في قائمة المنتخب السعودي بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في العاصمة الأوزبكية طشقند، خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى الثاني من شهر نوفمبر المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).