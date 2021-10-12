يسير الأخضر مع مدربه الفرنسي هيرفي رينارد بخُطى ثابتة نحو خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد حسم مباراة السعودية ضد الصين لصالحه.

السعودية ضد الصين:

وانتهت، منذ قليل، السعودية ضد الصين التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بتحقيق الأخضر لفوز هام بنتيجة 3/ 2، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد الفوز على الصين اليوم، رفع منتخب السعودية الأول لكرة القدم رصيده إلى 12 نقطة لينفرد بصدارة مجموعته في التصفيات المونديالية، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه بعد خسارته أمام اليابان.

الأخضر يخطف الأنظار:

ويُعد الأخضر مع رينارد من أبرز المنتخبات ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، حيث إنه الوحيد الذي نجح في تحقيق العلامة الكاملة، مقدمًا أداء هجوميًّا ودفاعيًّا مميزًا.

وبدأ الأخضر مشواره في التصفيات النهائية المؤهلة إلى المونديال بالفوز على فيتنام بنتيجة 3/ 1، ثم تجاوز عمان واليابان بهدف دون رد، وواصل تألقه بالفوز على المنتخب الصيني الأول لكرة القدم اليوم.

ويعتبر فوز منتخب السعودية الأول لكرة القدم على الصين اليوم، هو الأول للأخضر في تاريخ مواجهات المنتخبين ضمن التصفيات المونديالية، ما يمنح اللاعبين بقيادة رينارد دفعة معنوية لمواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022.