عاود الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري، مساء اليوم الأحد، تدريباته الجماعية في العاصمة الأوزبكية طشقند.

الأخضر يستعد لمواجهة بنغلاديش

وتُقام منافسات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في العاصمة الأوزبكية خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، وقسم الشهري خلالها المنتخب إلى مجموعتين، طبقت مجموعة مناورة مصغّرة.

وأدت المجموعة الأخرى، والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد نظيره الكويتي أمس السبت، مرانًا استرجاعيًا.

المنتخب السعودي في التصفيات

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، والتي تضم منتخبات أوزبكستان، الكويت، وبنغلاديش، حيث سيختتم مبارياته بمواجهة منتخب بنغلاديش، يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب السعودي الأولمبي قد بدأ مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بتعادل إيجابي ضد أوزبكستان، قبل أن يخسر أمام الكويت بهدفين مقابل هدف.