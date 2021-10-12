انتهت، منذ قليل، السعودية ضد الصين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بتحقيق الأخضر لفوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الأخضر يتقدم في الشوط الأول:

وبدأت مباراة السعودية ضد الصين التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” بشكل سريع، ونجح الأخضر في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة فقط.

وأطلق سامي النجعي تسديدة قوية لتهز شباك منتخب الصين الأول لكرة القدم عند الدقيقة 15، لتشتعل المباراة وسط محاولات من المنتخبين لتسجيل هدف جديد، قبل أن يتمكن اللاعب ذاته من إحراز الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده عند الدقيقة 38.

المنتخب السعودي ينفرد بالصدارة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد الصين، تمكن التنين من تقليص الفارق وهز شباك الأخضر، لتشتعل المباراة بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وضغط لاعبو المنتخب الوطني بقوة.

وتمكن البديل فراس البريكان من تسجيل الهدف الثالث لمنتخب السعودية عند الدقيقة 72، واستمرت محاولات المنتخبين لهز الشباك مجددًا، قبل أن يتمكن التنين من إحراز هدف ثان عند الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الوطني بنتيجة 3/ 2.

وبعد مباراة اليوم، رفع منتخب السعودية الأول لكرة القدم رصيده إلى 12 نقطة، ليحقق العلامة الكاملة، لينفرد بصدارة مجموعته في التصفيات المونديالية، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه الذي خسر أمام اليابان بهدفين مقابل هدف.