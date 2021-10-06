انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره السوري ضمن منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

الأخضر يتقدم بهدف الحمدان

وبدأت مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره السوري المقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي الأخضر قبل أن يتمكن عبدالله الحمدان من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 11.

وضغط المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بقوة بعد الهدف بحثًا عن تعزيز تقدمه، إلا أن لاعبيه لم ينجحوا في هز الشباك مجددًا وسط دفاع قوي من لاعبي سوريا، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدف نظيف.

بطولة غرب آسيا

وتُقام منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، خلال الفترة من 4 حتى 12 من شهر أكتوبر الجاري، في مدينتي الدمام والخبر، علمًا بأن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثالثة مع سوريا والبحرين.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد الطقم الأبيض خلال مباراتي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة غرب آسيا 2021.