يسير المنتخب السعودي الأولمبي، بقيادة مدربه سعد الشهري، بشكل مميز في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، ما رفع طموحات الجماهير أملًا في تتويج الأخضر باللقب.

السعودية إلى النهائي:

ولعب المنتخب السعودي ضد العراق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، بفوز الأخضر الأولمبي بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره الأردني في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، بعدما تمكن النشامى من تحقيق الفوز على سوريا في نصف النهائي.

الجماهير تدعم الأخضر في البطولة:

ويحظى الأخضر بدعم جماهيري طوال مباريات في منافسات بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، حيث حرص المشجعون على حضور مباراتي سوريا والبحرين في مرحلة المجموعات، بجانب مواجهة العراق اليوم، ما منح اللاعبين حافزًا لتحقيق الفوز.

وحفز مجلس جمهور المنتخب السعودي المشجعين من أجل حضور المباراة النهائية، بعد دورهم الكبير في خطف بطاقة التأهل، واصفًا إياه بأنه سيكون يومًا للمتعة والفرح.

ويُعد التتويج بلقب غرب آسيا تحت 23 عامًا، هو الهدف الرئيسي لسعد الشهري، والاستعداد جيدًا لمنافسات تصفيات كأس آسيا، بالإضافة إلى الاستعداد الجيد لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”.