ظهر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بمستوى مميز في تصفيات كأس العالم، ليُحقق الأخضر انطلاقته الأفضل.

المنتخب السعودي في التصفيات

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الياباني، مساء أمس الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022، وفاز الأخضر بهدف دون رد.

وبعد فوزه على اليابان، رفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022، وبفارق الأهداف عن أستراليا متصدر الترتيب.

الأخضر يحقق أفضل انطلاقة بتصفيات المونديال

وتُعتبر انطلاقة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2022 هي الأفضل له بعد مرور 3 جولات، حيث إنه فشل في حصد أي نقطة في التصفيات المونديالية 1982، فيما اكتفى بنقطتين فقط في تصفيات 1990.

ونجح الأخضر في الحصول على 4 نقاط بعد مرور 3 جولات على تصفيات كأس العالم أعوام 1994، 1998 و2002، وتمكن من جمع 5 نقاط في تصفيات 2006، ثم 4 نقاط في التصفيات المونديالية 2010، وحصد 7 نقاط في تصفيات 2018.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الصيني، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى المونديال، ويطمح الأخضر لمواصلة انطلاقته المميزة وحصد الثلاث نقاط.