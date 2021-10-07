تمكن الأخضر من الفوز على اليابان بهدف دون رد والانفراد بصدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، وذلك في الجولة الثالثة من المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

ملخص مباراة الأخضر واليابان

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

وفي الشوط الثاني، نجح فراس البريكان في إحراز هدف الفوز للمنتخب السعودي بالدقيقة الـ71.

المنتخب السعودي في الصدارة

وأصبح رصيد المنتخب السعودي بعد الفوز 9 نقاط في الصدارة مؤقتًا وبانتظار نتيجة مباراة أستراليا وعُمان، بينما تجمد رصيد اليابان عند 3 نقاط.