تترقب الجماهير مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الصيني في تصفيات كأس العالم 2022، وسط تمنيات بمواصلة تألق الأخضر وخطف الثلاث نقاط.

الأخضر يبحث عن الفوز الأول

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الصيني، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

ولعب الأخضر 5 مباريات ضد المنتخب الصيني الأول لكرة القدم ضمن منافسات تصفيات بطولة كأس العالم 2022، ولم تتمكن السعودية من تحقيق الفوز في أي مواجهة، حيث تعادلت في مباراة وخسرت 4 مرات.

المنتخب السعودي يتألق في التصفيات

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الياباني، مساء أمس الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وفاز الأخضر بهدف دون رد سجله فراس البريكان.

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022، وبفارق الأهداف عن أستراليا متصدر الترتيب، فيما يقع منتخب الصين في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.