أدانت الحكومة الأردنية اليوم الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها استهدافها مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة مُسيرة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية.

تهديد للأمن:

وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية، مُؤكداً على وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.