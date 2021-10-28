أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته للطقس خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث ستكون الأمطار حول معدلها الطبيعي، بينما تكون الحرارة أعلى بمقدار درجة مئوية واحدة على ثلاث مناطق.

أمطار طبيعية:

وأفاد مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر بأنه خلال شهر نوفمبر المقبل، متوقع أن يكون هطول الأمطار حول المعدل على جميع مناطق المملكة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجة مئوية واحدة على مناطق تبوك والحدود الشمالية وحائل.

درجات الحرارة:

ولفت إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدل الطبيعي لها، على الجزء الجنوبي من المملكة.