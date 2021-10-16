توقع حسين القحطاني، المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، أن يشهد الشتاء هذا العام في السعودية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

وأضاف القحطاني، بعض المناطق قد تسجل درجات حرارة دون الصفر مئوية خلال الشتاء.

فيديو | متحدث الأرصاد لـ #نشرة_النهار: توقعات بشتاء بارد جدا على #المملكة ودرجات الحرارة ستنخفض دون الصفر#الإخبارية pic.twitter.com/bCCvcHlshx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 16, 2021

شتاء بارد جدًّا:

وأوضح القحطاني، أن “شتاء هذا العام من المتوقع أن يكون شتاء بارد، وقد تنخفض فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، موضحًا أن العالم يمر بظواهر جوية متطرفة”.

ظواهر جوية متطرفة:

وقال متحدث الأرصاد: إن “المملكة تأثرت بهذه الظواهر الجوية ولاحظنا أن حالات جوية مثل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، حيث سجلنا 53 درجة مئوية في الظل في النعيرية”.