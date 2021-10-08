علق المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، على مقاطع فيديو متداولة بشأن إعصار جازان.

وقال القحطاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: إن الظاهرة الجوية في جازان تسمى شاهقة مائية Waterspout، وتتكون غالبًا عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة”.

طقس جازان الآن:

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب، وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم:

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان وعسير.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الوسطى والجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية نهارًا تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.