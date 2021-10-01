قال المركز الوطني للأرصاد الجوية: إنه يتابع على مدار الساعة تطورات إعصار شاهين في بحر العرب؛ لتقديم التقارير وإمداد الجهات المستفيدة؛ كون المملكة عضوًا في اللجنة الإقليمية لمراقبة الأعاصير في خليج البنقال وبحر العرب.

العاصفة شاهين:

وكانت الأرصاد العمانية قد أعلنت، اليوم الجمعة، أن العاصفة المدارية شاهين تتمركز شمال شرق بحر العرب، ويبعد مركزها بنحو 590 كم عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة رأس الحد.

وتابعت أن العاصفة المدارية شاهين تعمقت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، وأن سرعة الرياح حول المركز من 64- 82 عقدة.