يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في النسخ الأخيرة من دوري أبطال آسيا، ما يحفزه لمواصلة التألق وتجاوز عقبة النصر اليوم.

الهلال يتألق في دوري الأبطال

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمستوى مميز في المباريات المرحلة الإقصائية من دوري أبطال آسيا، حيث إنه لم يخسر سوى في مواجهة واحدة آخر 8 لقاءات خاضها في هذه المرحلة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل مرة واحدة في آخر 8 مباريات بالأدوار الإقصائية، كما أنه نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مواجهات متتالية منذ عام 2014.

ديربي القارة اليوم

وينطلق ديربي القارة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في أولى مواجهتهما الخارجية آسيويًا.

وكانت جماهير الديربي قد بدأت في التوافد على ملعب مرسول بارك، لحضور ديربي القارة المرتقب، وسيطرت الروح الرياضية على الأجواء بينهما، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).