أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 43.15 نقطة ليقفل عند مستوى 11846.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 156 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات هرفي للأغذية، والأبحاث والإعلام، وأميانتيت، وحلواني إخواني، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات السعودي الفرنسي، وسليمان الحبيب، وشركة المعمر للأنظمة والمعلومات، وكيمانول، وبترو رابغ، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.57% و 3.24% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، ودار الأركان، والتصنيع، وأرامكو السعودية، وأملاك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، والتصنيع، وشركة الإتصالات السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 86.17 نقطة ليقفل عند مستوى 23951.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 1309 صفقة.