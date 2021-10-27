انطلقت الألعاب النارية، مساء اليوم ،الأربعاء لتضيء سماء الرياض بافتتاح ونتروندرلاند ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام.

وتلبي منطقة الرياض ونتروندرلاند بأنشطتها وعروضها الترفيهية، رغبات كافة شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية، ضمن فعاليات تقام في الهواء الطلق وسط أجواء شتوية.

جدول فعاليات ونتروندرلاند:

وكشف موسم الرياض 2021 عن تفاصيل جدول فعاليات منطقة الرياض ونتروندرلاند التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية مارس 2022م، حيث ستبدأ باستقبال الزوار من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وتستمر لأوقات أطول خلال نهاية الأسبوع.

مهرجان ترفيهي عالمي:

يذكر أن موسم الرياض هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الرياض وجهة ترفيهية:

ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في العام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وينطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.