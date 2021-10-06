يحتل الأهلي صدارة أكثر فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تمريرًا خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، على الرغم من تراجع مستواه.

النادي الأهلي الأكثر تمريرًا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في القيام بـ3249 تمريرة بعد نهاية منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتصدر قائمة الأكثر تمريرًا للكرة.

ويعيش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أسوأ فتراته في تاريخ مشاركاته بمنافسات بطولة الدوري السعودي بكافة مسمياته، ما أثار غضب الجماهير، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، من التعادل في 5 مواجهات، والخسارة مرتين، وكان آخرها ديربي جدة ضد الاتحاد بهدفين دون رد.

أكثر الفرق تمريرًا في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الثاني في قائمة الأكثر تمريرًا للكرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3123 تمريرة، يليه الهلال، حيث قام بـ3085 تمريرة.

ويقع الاتفاق في المركز الرابع بالقائمة، حيث قام بـ2711 تمريرة حتى الآن، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بـ2709 تمريرات، وذلك وفقًا لحساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.