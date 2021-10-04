أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الاثنين عن تجديد عقد لاعبه الدولي المصري عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروي الأول في النادي لمدة موسمين.

عمرو السولية مستمر مع الأهلي حتى 2024

وكان متبقيًا لـ السولية صاحب الـ33 عامًا موسم واحد في عقده مع الأهلي ليجدد لمدة موسمين إضافيين وينتهي عقده مع الفريق في صيف عام 2024.

وكان السولية انضم إلى الأهلي في عام 2016 قادمًا من نادي الشعب الإماراتي وسبق له اللعب في صفوف الإسماعيلي المصري.

ألقاب السولية مع المارد الأحمر

وسبق لـ السولية التتويج بألقاب الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب السوبر المصري وكأس مصر، والحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن السولية سيشارك مع منتخب مصر في مباراتي ليبيا يومي 8 و 11 أكتوبر المقبلين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.