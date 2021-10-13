كشف النادي الأهلي المصري- قبل قليل- مصير مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وذلك بعد تردد اقترابه من الرحيل عن النادي؛ بسبب وجود خلاف حول القيمة المالية لتجديد عقده.

موسيماني مستمر مع الأهلي:

وعبر حساب الأهلي في “تويتر” ذكر أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي أن بيتسو مستمر مع الفريق ولم يطلب زيادة في راتبه، مضيفًا أن المدرب الجنوب إفريقي سيبقى في الأهلي لاقتناع مجلس إدارة النادي بقدراته الفنية والتدريبية.

وأشار أمير توفيق إلى أنه تم الاتفاق على حسم كل الأمور نهاية عقده الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/ 2022 الذي يبدأ في مصر يوم 25 أكتوبر الجاري.

إنجازات المدرب مع الأهلي:

وكان المدرب الجنوب إفريقي تولى تدريب الأهلي المصري أكتوبر من عام 2020 خلفًا للمدرب السويسري رينيه فايلر، ونجح في قيادة الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين إضافة لحصد الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية فبراير الماضي في قطر، بجانب الفوز بلقب الدوري المصري وكأس السوبر الإفريقي وكأس مصر.

وطالت الشائعات المدرب موسيماني بالرحيل عن الأهلي، وذلك بعد خصم 300 ألف جنيه مصري من مستحقاته، بعد خسارة لقب كأس السوبر المصري ضد فريق طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الماضي.