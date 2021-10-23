أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، تنظيم إرهابي لا يختلف عن القاعدة وداعش.

استخفاف بالمواقف الدولية:

وأضاف الإرياني، عبر حسابه بموقع تويتر، أن استمرار الميليشيا في محاولات تنفيذ عمليات إرهابية لاستهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة الدولية، يؤكد استخفافها بالمواقف الدولية الداعية للتهدئة، ومضيها في نهج التصعيد تنفيذًا للإملاءات الإيرانية، وعدم اكتراثها بالمأساة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين.

وتابع أن ميليشيا الحوثي مستمرة في استغلال اتفاق ستوكهولم للسيطرة والتواجد على أجزاء من الشريط الساحلي في محافظة الحديدة والتخطيط للعمليات الإرهابية، مُشددًا على أن هذا الأمر بات يمثل تهديدًا جديدًا وخطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

جهود البحرية السعودية:

وثمن الإرياني جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة البحرية السعودية في إحباط هذه المخططات وتأمين التجارة العالمية وخطوط الملاحة، وآخرها استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة، وتدمير 4 زوارق مفخخة تم تجهيزها لتنفيذ هجمات إرهابية، ليصل إجمالي ما تم تدميره إلى (91) زورقًا مفخخًا.