وجه وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، رسالة إلى نظيره اللبناني جورج قرداحي، مقدًم إليه نماذج من جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من حزب الله وإيران خلال 48 ساعة أعقبت تصريحه.

جرائم الحوثي:

وأكد الإرياني، في تغريدات له عبر تويتر، أن ميليشيا الحوثي قتلت الطفل عبدالله صالح دبلان (8 أعوام) بمديرية العشة محافظة عمران، وقصفت منازل المواطنين في عزلتي الجرشة والعمود بصواريخ باليستية، واستشهاد 12 بينهم نساء وأطفال.

وتابع: مؤسف ومخجل أن يبدي وزير الإعلام لدولة شقيقة مساندة ميليشيا الحوثي الإرهابية، فيما اليمنيون يفيقون كل يوم على مشاهد ذبح الأطفال والنساء، والتنكيل بالمواطنين، والهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المنازل والتجمعات السكنية في اليمن والمملكة.

دور حزب الله:

وأضاف الإرياني: نذكر الوزير قرداحي أن إعلام ميليشيا الحوثي يبث من الضاحية الجنوبية، وأن خبراء ومقاتلي حزب الله هي من تدرب الحوثيين، وتشارك ميدانيًا في القتال وصناعة الألغام والعبوات الناسفة، وإرسال الصواريخ والطائرات المسيرة على الأعيان المدنية في السعودية التي يتواجد فيها 2 مليون يمني و300 ألف لبناني.

إجراءات حاسمة:

وأعلنت المملكة استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة، ولأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها؛ فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

وطالما وقفت المملكة مع لبنان سياسيًّا واقتصاديًّا، وحافظت على أمنه وسلمه الأهلي والاجتماعي وجنبته ويلات الحروب والاقتتال، إلا أن الحكومات اللبنانية ترد على هذا الإحسان بالإساءات المتكررة، وهو ما يعتبر خطًّا أحمر بالنسبة للسعودية في علاقاتها مع الدول العربية.