أعلنت أمانة الرياض، اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط وافدين حولوا مصنعاً بهدف إنتاج معقمات مغشوشة ومواد تنظيف مقلّدة.

ملصقات لأسماء تجارية وعلامات جودة مزيفة تقود مراقبينا للإطاحة بوافدين حولوا مستودعًا جنوب الرياض إلى مصنع لإنتاج معقمات مغشوشة ومواد تنظيف مقلّدة.. والجزاء الرادع ينتظر المخالفين.. pic.twitter.com/06OAeiHqcW — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) October 18, 2021

مواد كيميائية مجهولة المصدر

ونشرت الأمانة مقطع فيديو، عبر حسابها في “تويتر”، يوثق الواقعة، حيث بين استخدام الوافدين، لمواد كيميائية مجهولة المصدر، إضافة إلى أدوات بدائية، وعلامات جودة مزورة.

أسماء وعلامات تجارية مزيفة

وعلقت الأمانة على المقطع بقولها : “ملصقات لأسماء تجارية وعلامات جودة مزيفة تقود مراقبينا للإطاحة بوافدين حولوا مستودعًا جنوب الرياض إلى مصنع لإنتاج معقمات مغشوشة ومواد تنظيف مقلّدة.. والجزاء الرادع ينتظر المخالفين”.