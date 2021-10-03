أعلنت الإمارات أن الحالة المدارية “شاهين” من المتوقع أن تؤثر على مدينة العين من اليوم وحتى الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أوردت وكالة الأنباء العُمانية، الأحد، أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين.

فيما أفاد مركز إدارة الحالات الطارئة العماني بأن سرعة الرياح تُقدر حول مركز الإعصار بـ64 عقدة أي 116 كلم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما يبعد مركز الإعصار 60 كلم شمال شرق محافظة مسقط.