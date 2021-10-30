أعلنت الإمارات سحب دبلوماسييها من لبنان؛ تضامنًا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة، كما قررت منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.

تضامن مع السعودية:

وقال وزير الدولة الإماراتي بوزارة الخارجية، خليفة شاهين المرر: إن “قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنًا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة”.

وأشار المرر إلى “استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية”.