أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن دعم الإمارات لطلب المملكة، لاستضافة إكسبو 2030.

دعم إماراتي:

وكتب محمد بن راشد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “تقدمت المملكة اليوم بطلب استضافة إكسبو 2030. نعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضًا أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال 7 سنوات من الإعداد لإكسبو 2020 ستكون متاحة للأشقاء”.

وأضاف: “آثار إكسبو ستمتد لسنوات، ونجاح المملكة نجاح لكل المنطقة.. كل التوفيق لأخي محمد بن سلمان في هذا المشروع”.

استضافة الرياض لإكسبو:

وأعلنت المملكة اليوم، عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار “حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل” في الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 إبريل 2031م.

الرياض قبلة السياح والمستثمرين:

وتفتح الرياض أبوابها للعالم من خلال استضافة واحدٍ من أهم معارض العالم، لتجعل من العاصمة قبلة السياح والمستثمرين والزوار من كل أنحاء العالم، حيث تتزامن استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 مع عام تحتفل فيه المملكة بتتويج جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي شعار الرياض لمعرض إكسبو 2030 (حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل): وهو ما يتماشى مع توجه المملكة نحو المضي للمستقبل بما فيه من مكاسب العالم أجمع، حيث يعتبر معرض إكسبو 2030 فرصة مميزة لمشاركة العالم دروس لمملكة ونتائج جهودها المرتبطة بالتحول غير المسبوق الذي أنتجته رؤية 2030.