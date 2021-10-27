أعلن نادي الهلال عن أن مدافعه الدولي علي البليهي تغيب عن تدريبات اليوم الأربعاء قبل مواجهة الأهلي بعد غد في الدوري السعودي للمحترفين؛ بسبب إصابته بالإنفلونزا.

سبب غياب علي البليهي:

وذكر نادي الهلال عبر حسابه في “تويتر” أن مدافعه غاب عن تدريبات اليوم بسبب المرض كما شارك محمد البريك الظهير الأيمن بالتدريبات، استعدادًا للمشاركة ضد الأهلي.

وتبلغ القيمة السوقية لـ الكرواتي فيليب براداريتش نجم الأهلي مليوني و700 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة الكولومبي جوستافو كويلار نجم الهلال 4 ملايين يورو.

كذلك تبلغ القيمة السوقية للسنغالي نداو 4 ملايين ونصف المليون يورو، بينما القيمة السوقية للبرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب الهلال 15 مليون يورو.

ويتفوق السوري عمر السومة مهاجم الراقي على القيمة السوقية للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز حيث تبلغ قيمة السومة 5 ملايين يورو بينما القيمة السوقية لـ جوميز مليون و600 ألف يورو.

الهلال رابعًا والأهلي ثامنًا قبل القمة:

ويحتل الهلال المركز الرابع حاليًّا برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.