يحظى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بدعم كبير من جماهيره، ما ساهم في ظهوره بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الاتحاد أكبر المستفيدين بالأرض والجمهور

ويُعد العميد الأكثر استفادة في السبع جولات الماضية من اللعب على أرضه وبين جماهيره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه خاض 4 مباريات، نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وتعادل في لقاء وحيد.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة مع مدربه الجديد الروماني كوزمين كونترا، حيث يُقدم مستوى مميزًا معه، ونجح في حصد 10 نقاط من أصل 12 نقطة متاحة، الأمر الذي طمأن الجماهير.

العميد في دوري محمد بن سلمان

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره ضمك، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة من الفوز بـ5 مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، وبفارق نقطتين عن ضمك الوصيف.