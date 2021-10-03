أطلق الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية مبادرة تحفيزية تحت مسمى (نشط) لتشجيع النشاط البدني في الجامعات السعودية.

تفاصيل مبادرة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية:

وتتضمن المبادرة سلسلة من المسابقات التوعوية والتحفيزية في عدد من المواضيع الرياضية المختلفة، حيث يسعى الاتحاد من خلال هذه المبادرة إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 وتشجيع نمط حياة صحي لدى أفراد المجتمع الجامعي، من خلال تحفيز النشاط البدني المرتبط بالصحة وضمان استمرارية مزاولة الأنشطة الرياضية في الجامعات السعودية.

واستهل الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية مسابقاته ضمن مبادرة (نشط) بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الواحد والتسعين حيث أُطلقت المسابقة الأولى (إنتاج فيلم توعوي قصير عن أهمية الرياضة للفرد ودورها في تعزيز رؤية المملكة 2030).

المزيني يُشيد بمبادرة نشط:

وفي السياق ذاته، أكد سعادة رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، الدكتور خالد بن صالح المزيني، أن المبادرة تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات طلاب وطالبات الجامعات السعودية، وتثقيفهم بأهمية الرياضة وفوائدها بطريقة إبداعية مبتكرة وخطط أن تكون (نشط) كفيلة بتحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم.

وأشار إلى أن تزامن إطلاق مبادرة (نشط) مع اليوم الوطني يعمق روح الولاء والانتماء للوطن لدى طلاب وطالبات الجامعات ويعزز المكتسبات والإنجازات التي حققتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

وتابع الدكتور المزيني: “الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية يعمل على تنظيم مسابقات في مختلف الأنشطة الطلابية ذات الاختصاص لخلق جيل جديد من المواهب الشابة، التي تهدف إلى زيادة الوعي الصحي والرياضي للطلاب والطالبات”.

وأضاف: “وذلك من خلال رعاية الموهوبين والمتميزين في كافة المجالات وتشجيعهم للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها وتنمية مهاراتهم، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم، وتوسيع رؤية النشاط الطلابي بالجامعة”، مؤكدًا أنه “تم تشكيل لجان تحكيم متخصصة تضم في عضويتها أساتذة ومختصين في المجال الرياضي والفني”.

ودعا المزيني في ختام حديثه، الطلاب والطالبات الراغبين بالاشتراك في المسابقة زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها على الرابط: nashtsport.com والاطلاع على مجالاتها والشروط والأحكام بدءًا من التسجيل وصولًا إلى الإعلان عن نتائج المسابقات.