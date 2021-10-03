يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ما رفع سقف طموحات الجماهير بشأن إمكانية العميد المنافسة على الألقاب بعد معاناته في المواسم الماضية.

الاتحاد يتألق:

وأشاد نجم العميد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور بمستوى العميد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وقال: “العميد الآن يملك هيبة فريق، ويوجد عمل جبار بين حمدان الشمراني وأحمد حجازي”.

وتابع محمد نور تصريحاته قائلًا: “من المفترض من لاعبي الاتحاد عدم المبالغة في الفرحة.. لأن مباراة الأهلي هي مجرد 3 نقاط، والمشوار طويل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وواصل محمد نور خلال تصريحاته لبرنامج ملعب SBC قائلًا: “منظومة الإدارة في نادي الاتحاد تقوم بعملها على أكمل وجه، وهي بالطريق الصحيح”.

العميد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

ونجح العميد في حسم ديربي جدة ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالحه بهدفين دون رد.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة من الفوز بـ5 مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، وبفارق نقطتين عن ضمك الوصيف.