انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم العميد بهدف دون رد.

رومارينيو يمنح الاتحاد التقدم

وبدأت مباراة ضمك ضد الاتحاد المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وضغط لاعبو العميد أملًا في هز الشباك مبكرًا، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 24.

ولعب البرازيلي إيغور كورونادو عرضية مميزة، قابلها مواطنه رومارينيو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الأول في شباك ضمك، واستمرت محاولات الفريقين لإحراز هدف جديد، ولكن لم ينجحا، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور.

ومن المتوقع أن يبدأ الشوط الثاني من مباراة ضمك ضد الاتحاد بشكل ضاغط من الفريقين، أملًا في تسجيل هدف جديد، والحصول على نقطة التعادل، أو خطف الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة من الفوز بـ5 مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم ضمك الوصيف.