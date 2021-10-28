حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد قبل قليل فوزًا ثمينًا على نادي الحزم بهدف دون رد وذلك في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الاتحاد ضد الحزم

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، حرمت تقنية الفيديو العميد من هدفين قبل أن يُسجل اللاعب عبدالعزيز البيشي هدف فوز العميد الوحيد في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة.

وكان حكم المباراة ألغى هدفين للاعبين رومارينيو وعبدالإله المالكي خلال 5 دقائق من الشوط الثاني، بداعي التسلل وبعد العودة لتقنية الفيديو ما أغضب جماهير العميد التي شعرت بأن فريقها يتم تعطيله لعدم الفوز على الحزم.

وكان العميد خسر مباراة الجولة التاسعة ضد نادي الشباب وتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثاني، لكنه بعد الفوز اليوم على الحزم أصبح رصيده 20 نقطة في صدارة الدوري وبفارق نقطتين عن نادي ضمك صاحب المركز الثاني.

يذكر أن فهد المولد أهدر ركلة جزاء لـ الاتحاد في الدقيقة الـ92 قبل ثوان من إطلاق صافرة النهاية.

موعد المباراة المقبلة لـ الاتحاد

سيواجه العميد، فريق الفتح بالجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين مساء الخميس المقبل الموافق الرابع من نوفمبر.