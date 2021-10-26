اجتمع نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، المشرف العام على كرة القدم، أحمد كعكي، مع رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة السعودي، السويسري مانويل نافارو.

الاتحاد يجتمع مع رئيس لجنة الحكام:

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الاجتماع الذي عُقد، مساء اليوم الثلاثاء، بتواجد رئيس دائرة التحكيم الأوزبكي فرهاد عبدالله، وبحضور الجهازين الفني والإداري بالفريق الأول لكرة القدم.

وتم مناقشة بعض الحالات التحكيمية المتعلقة بمباريات الفريق الأول لكرة القدم خلال الاجتماع، واستمع رئيس لجنة الحكام إلى مرئيات النادي بشأن ما تعرض له من أخطاء، ساهمت بصورة مباشرة في التأثير على نتائجه خلال الفترة الماضية.

وأكدت تقارير أن نادي الاتحاد تقدم بطلب إلى لجنة الحكام، لاستقدام حكام أجانب لمبارياته المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب أزمة مواجهته ضد الشباب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع العميد في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.