وجهت جماهير نادي الاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رسائل الشكر والتقدير للمدرب خالد العطوي المدير الفني للفريق الكروي الأول في النادي، وذلك بعد اتخاذ قرار بإقالته.

ويُعاني الاتفاق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك منذ بداية الموسم الحالي، حيث احتل فارس الدهناء المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

الاتفاق يُعاني مع خالد العطوي:

ولم ينجح المدرب العطوي في قيادة الاتفاق سوى في فوز واحد خلال الدوري بالموسم الحالي.

الاتفاق يحدد البديل:

وأثنت جماهير فارس الدهناء على قرار إدارة النادي بالتعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش مدرب النادي الأهلي السابق.

جدير بالذكر أن الاتفاق أعلن عن أن العطوي سيتحدث غدًا في المؤتمر الصحفي لـ مباراة الأهلي بالجولة الثامنة، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وسيرحل العطوي عن فارس الدهناء، بعد مباراة الأهلي حتى لو نجح الاتفاق في الفوز بها.

وكان المدرب خالد العطوي صاحب الـ45 عامًا تولى تدريب الاتفاق في عام 2019 وفاز بلقب كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا مع المنتخب السعودي في عام 2018.