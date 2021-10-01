كشفت وزارة الصحة عن نسب التحصين بجرعتين من لقاح كورونا في المناطق السعودية، كما أعلنت عن تعافي 48 حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى 536226 حالة.

ووصل عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة إلى 210 حالات فيما بلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا في المملكة.

نسب التحصين بجرعتين

وكشفت الصحة عن توزيع حالات التحصين بجرعتين من لقاح كورونا بين مناطق المملكة حيث تصدرت منطقة الباحة المركز الأول بنسبة 68.4 % فيما جاءت منطقة الرياض في المركز الثاني بنسبة 67.8 % وفي المركز الثالث جاءت المنطقة الشرقية بنسبة 66.6 % ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 59.7 % ثم عسير بنسبة 57.7 %.

وكانت أقل نسب المحصنين بجرعتين في مناطق الحدود الشمالية بنسبة 52.4 % والمدينة المنورة بنسبة 52 % والجوف بنسبة 51 % ونجران بنسبة 508 %.

اشتراط الجرعتين للنشاطات التالية

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أكد أنه لغرض الحفاظ على صحة وسلامة الجميع؛ فقد تقرر اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 10 أكتوبر 2021م، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

1- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.

2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

4- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

واستثنت الداخلية مما ورد أعلاه الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة وعدم التهاون في ذلك.