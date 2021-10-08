تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، سلم وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، اليوم (الجمعة)، كأس إمارة المنطقة بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض، ضمن سباقات الخيل لهذا العام.

الفائزون باللقب:

وقد حصل على كأس إمارة المنطقة في الشوط العاشر مفتوح الدرجات مستورد إنتاج 3 سنوات فأكثر لمسافة 2400م الحصان (سوفت شور) للمالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى والمدرب عبدالعزيز عبدالإله والخيال إيدي كاسترو، وقد قطع المسافة في زمن قدره 02:35:25 دقيقتان وخمس وثلاثون ثانية وخمسة وعشرون جزءًا من الثانية.