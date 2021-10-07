أدانت البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مطار أبها الدولي بشكل متعمد وممنهج بطائرة مسيرة مفخخة، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف الدولية، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت وبكل كفاءة من اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها.

البحرين تدعم الموقف السعودي

وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لجهود المملكة العربية السعودية، وتأييدها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للتصدي للهجمات والمحاولات الحوثية العدائية والدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة وشجب مثل هذه الاعتداءات التي تشكل خطرًا على المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.